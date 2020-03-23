Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı

Korona virüsü vakalarının 511’e yükseldiği Suudi Arabistan’da kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kral Selman’ın talimatıyla alınan karara göre, yasak bu akşam yürürlüğe girecek.

Sokağa çıkma yasağı şu an için 21 günlüğüne ilan edildi. Yasak, akşam 19.00 ile sabah 6.00 arasında geçerli olacak.

‘MEKKE’DE 72 TÜRK VATANDAŞINA BULAŞTI’

Suudi Arabistan dün 119 yeni vakayla, Körfez’deki Arap ülkeleri arasında bir günde yaşanan en yüksek artışı bildirmişti. Bu 119 kişinin 72’sinin, Mekke’de karantina altında tutulan Türk vatandaşları olduğu açıklanmıştı.

Salgın Körfez’de yayılmaya devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri de tüm uçuşları durdurmuştu.

Körfez İşbirliği Konseyi’ne üye ülkelerdeki toplam vaka sayısı şu an 1700’ü geçmiş durumda. Bahreyn’de iki can kaybı var.