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  4. 13 Haziran 2017 09:04

Suudi Arabistan’dan Bein Sports’a ambargo

Suudi Arabistan, Digiturk'ü de satın alan Katarlı Bein Sports kanalının alıcı cihazlarının ithalatını yasaklarken, kanala üyeliklerin satışlarını ve üyelik yenilemelerini de durdurdu.

Suudi Arabistan’dan Bein Sports’a ambargo
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Suudi Arabistan devlet haber ajansında yer alan bir habere göre ülkenin Görsel-İşitsel Medya Genel Kurulu, “vatandaşlar ve ülkede yaşayanlar için duyduğu endişeden dolayı” harekete geçtiğini açıklarken, daha fazla detay verilmedi.

Bein Sports, Katar devleti tarafından fonlanan Al Jazeera televizyonunun bir yan ürünü.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Bahreyn ve Yemen terörizmi desteklediği gerekçesiyle Katar ile bu ay başında ilişkilerini keserek, Basra Körfezi’ne kıyısı olan petrol üreticisi Arap ülkeleri arasında son yılların en sert geriliminin yaşandığını ortaya koydu.

Suudi yetkililer, şu an var olan kanal üyeliklerinin bu karardan etkilenmeyeceğini açıkladılar.

REUTERS

Katar ablukayı aşıyor ! Katar ablukayı aşıyor !

 

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