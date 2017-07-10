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  4. 10 Temmuz 2017 22:56

Suudi Arabistan'dan flaş Katar açıklaması

Suudi Arabistan, Katar'a uygulanan ambargo hakkında açıklama yaptı.

Suudi Arabistan'dan flaş Katar açıklaması
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Suudi Arabistan, Katar'a yönelik önlemlerin, Doha  yönetiminin "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) sistemini parçalamayı ve bölge  ülkelerinin istikrarını sarsmayı amaçlayan eylemlerini düzeltmesi" için  alındığını bildirdi.

Suudi arabistan haber Ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdulaziz  başkanlığında Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda düzenlenen kabine toplantısında,  Kuveyt'in Körfez'de yaşanan krizin çözümü ve Körfez'deki birliğin muhafazası için  sarf ettiği çaba övüldü.

Toplantıda, Katar halkının Körfez ve Arap dünyasının asil bir parçası  olduğu, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın  Katar'a yönelik önlemlerinin, bu ülkenin KİK sistemi ile Arap ve dünya  güvenliğini parçalamayı, bölge ülkelerinin istikrarını sarsmayı ve içişlerine  karışmayı amaçlayan eylemlerini düzeltmesi için alındığı ifade edildi.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi  Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik  ilişkilerini kesmesiyle başlamıştı.

AA

suudi arabistan , ambargo , katar