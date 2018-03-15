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  4. 15 Mart 2018 16:09

Suudi Arabistan'dan İran'a nükleer tehdidi

Suudi Arabistan, İran hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'dan İran'a nükleer tehdidi
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Suudi Arabistan'dan İran'a yönelik çok sert açıklama geldi. Reuters'ın haberine göre Prens Salman, "İran nükleer bomba geliştirmesi halinde, biz de en kısa sürede aynısını yapacağız" dedi.

Suudi Arabistan Prensi Salman, "İran nükleer bomba geliştirmesi halinde, biz de en kısa sürede aynısını yapacağız" dedi.

Prens Muhammed, CBS televizyonuna yaptığı ve Cumartesi günü yayınlanacak olan söyleşide şöyle konuştu:

"Suudi Arabistan nükleer bombaya sahip olmak istemiyor ama şüphe yok ki, eğer İran nükleer bomba geliştirirse biz de en kısa zamanda aynısını yaparız".

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