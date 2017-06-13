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  4. 13 Haziran 2017 16:35

Suudi Arabistan'dan şoke eden açıklama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Katar'a uygulanan abluka hakkında açıklama yaptı.

Suudi Arabistan'dan şoke eden açıklama
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir, Suudi Arabistan'ın ihtiyaç duyulması durumunda Katar'a gıda ve ilaç yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Sky News Arabiya'ya konuşan Cübeyr, Suudi Arabistan'ın kısa süre içinde gıda krizi yaşaması beklenen Katar'a 'ihtiyaç duyulması halinde' gıda ve ilaç yardımı yapmaya hazır olduğunu belirtti. 

El Cübeyir, Arap ülkelerinin Katar'a yönelik kararının doğru olduğunu savunurken, Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen Suudi hükümetinin 'bağımsızlık haklarını' kullandığını ifade etti. 

Habere göre Cubeyr, Arap ülkelerinin Katar'a karşı hamlesinin ‘abluka' değil ‘boykot' olduğunu savundu.

abluka , suudi arabistan , katar