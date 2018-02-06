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  4. 06 Şubat 2018 21:28

Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması

Suudi Bakan Al Şeyh, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması
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Ülkesinin Türkiye'yle ilişkileri hakkında konuşan Suudi Bakan Al Şeyh, "Allah'a şükürler olsun aramızdaki iş birliği devam ediyor ve bizler de birlik içindeyiz. Bu güzel ilişkilerimizi bozma girişiminde bulunmak isteyenler ise bir sonuç elde etmeyeceklerdir" dedi.

Suudi Arabistan İslam İşleri, Davet ve İrşat Bakanı Salih Bin Abdulaziz Al Şeyh, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini bozma yönünde girişimlerde bulunanların bir sonuca varamayacağını söyledi.

Al Şeyh, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaretin çok başarılı geçtiğini belirtti.

Söz konusu ziyaretin iki ülke arasındaki köklü iletişimin kanıtı olduğuna işaret eden Al Şeyh, "Allah'a şükürler olsun aramızdaki iş birliği devam ediyor ve bizler de birlik içindeyiz. Bu güzel ilişkilerimizi bozma girişiminde bulunmak isteyenler ise bir sonuç elde etmeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki resmi temaslarını dün tamamlayarak yurda dönmüştü.

AA

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