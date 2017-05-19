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  4. 19 Mayıs 2017 16:19

Suudi Arabistan'dan yerli hamle

Suudi Arabistan yerli savunma için üretim üzerine yoğunlaştı.

Suudi Arabistan'dan yerli hamle
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Suudiler yerli savunma sanayi için harekete geçti. İHA üretimi ve onarımı, askeri araç üretimi ve onarımı, silah, mühimmat ve füze üretimi üzerine çalışacaklar. Türkiye de son günlerde savunma sanayisinde büyük atılımlar yaptı. Şu günlerde yerli mühimmatlar üzerinde çalışılıyor.

Savunma Sanayinde yabancı firmalara bağlılığı ile bilinen ve dünyada en fazla savunma ve güvenlik harcaması yapan ilk 5 ülkeden biri olan Suudi Arabistan, radikal bir karara imza atarak yerli bir askeri sanayi şirketi kurdu.

 İTHALATI AZALTACAKLAR 

Silah ithalatını azaltmak isteyen Suudi Arabistan'ın 2030 yılına kadar dünyanın en büyük 25 şirket arasına sokmayı planladığı firmanın GSMH’ye 3 milyar dolar katkıda bulunması bekleniyor.

 Ve Türkiye başardı! Tarihe geçecek savaş uçağı...

İHA VE FÜZE ÜRETİMİ 

Suudi Arabistan Genel Yatırım Fonu tarafından yapılan açıklamada şirketin üretim ve hizmet alanları da açıklandı.

Kurulan şirketin öncelikle İHA üretimi ve onarımı, askeri araç üretimi ve onarımı, silah, mühimmat ve füze üretimi üzerin çalışacağı belirtilirken ayrıca savunma elektroniği ve elektronik harp haberleşme alanlarında da faaliyet göstereceği belirtildi.

Şu anda Suudi Arabistan'da savunma sanayi harcamaların sadece yüzde 2’sinin yurt içi harcamaları oluşturuyor.

Haber7

suudi arabistan , üretim , yerli savunma , füze , iha