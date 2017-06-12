Suudi Arabistan'dan Yusuf el-Karadavi hamlesi

Suudi Arabistan Milli Eğitim Bakanı, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin kitaplarının okullardan, üniversitelerden ve kütüphanelerden acil olarak kaldırılması talimatını verdi.

Bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan Bakan Ahmed bin Muhammed imzalı açıklamada, Suudi Arabistan ve diğer bazı Arap ülkeleri tarafından terör listesinde eklenen Dünya Alimler Birliği Başkanı El-Karadavi'nin tüm kitaplarının 'acil olarak' okullardan, üniversitelerden ve kütüphanelerden kaldırılması gerektiği bildirildi.

Eğitim kurumları ve kütüphanelerde terörü destekleyen kitaplar ve ideolojilerden etkilenilmemesi için kararın alındığı belirtilen açıklamada, kitapların bundan sonraki süreçte basımının da yasaklandığı ifade edildi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat, Katar vatandaşlarının da 14 gün

içerisinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Suud, BAE, Bahreyn ve Mısır 'dan ortak bildiri: Katar'a karşı yeni hamle

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildiride de Katar tarafından desteklendiği iddia edilen aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddia edilerek "terör listesine" alındığı açıklanmıştı.