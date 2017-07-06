Suudi Arabistan'ın ikiyüzlülüğü ortaya çıktı !

Dünya Katar kriziyle yatıp kalkarken tecriti başlatan Suudi arabistan hakkındaki bir rapor gündeme bomba gibi düştü. Doha yönetimini teröre destek vermekle suçlayan Suudi Arabistan'ın kendisi Radikal grupları fonluyor. Londra merkezli Henry Jackson Society adlı araştırma merkezinin hazırladığı rapora göre Suudi Arabistan'ın hedefinde İngiltere'deki radikal gruplar var.

Suudi Arabistan'ı ikiyüzlülükle suçlayan rapor, Riyad yönetiminin 1960'lardan bu yana Vahhabiliğin yayılması için büyük bir çaba sarfettiğini gösteriyor.

Suudi Arabistan'ın Londra büyükelçiliği rapordaki bulguları yalanlıyor.

Katar karşıtı blokta yer alan dört ülke, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşlik Arap Emirlikleri dün Kahire'de Doha yönetiminin yanıtını masaya yatırdı.

Söz konusu dört ülkenin 13 maddelik talep listesi Katar tarafından reddedildi. Bunun üzerine Katar'a uygulanan boykotun devam edeceği ilan edildi.

13 maddelik listede Türk askeri üssünün kapatılması, ünlü haber kanalı Al Jazeera'nın yayınlarının durdurulması gibi talepler yer alıyordu.

Doha yönetimini teröre destek vermekle itham eden Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler, 5 Haziran'dan bu yana Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş durumda. Kara, hava ve deniz sınırları kapatılan Katar'a destek veren ülkeler arasında Türkiye öne çıkıyor.