Suudilerden İran'a tehdit

Suudi Enerji Bakanlığı Danışmanı, İran'ın kısmen ya da tamamen Hürmüz Boğazı'nı kapatamayacağını söyledi.

Suudi yetkili ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması durumunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin muhtemelen askeri harekata izin verebileceğini bildirdi.



Muhanna "İran tamamen ya da kısmi olarak Hürmüz ya da Bab'ül Mendep Boğazı'nı kapatamaz" dedi.



Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı Danışmanı İbrahim El Muhanna İran'dan gelen 'ABD'nin düşmanca eylemleri devam ederse Hürmüz Boğazı'nın kapatabiliriz' uyarılarına yanıt verdi.