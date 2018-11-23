Suudilerden Türk ürünlerine boykot çağrısı

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi yetkililerin dahli olduğu ayrıntılarının ortaya çıkmasının ardından Suudi Arabistan'daki bazı vatandaşlar Türk ürünlerini boykot etme kararı aldı. Bu saçma kararla ekim ayında ülkedeki Türk ürünlerinin satışı yüzde 37 düştü.

Bloomberg'de yer alan habere göre Suudi Arabistan'da vatandaşlar Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Türkiye'nin olayın üzerine gitmesinden ötürü Türk ürünlerini boykot etmeye başladı.

Ekim ayında satın alınan menşei Türkiye olan ürünlerin satışı yüzde 37 düştü.

Suudiler başlıca Türk yoğurdu ve Türk bisküvisi gibi ürünleri boykot ediyor. Twitter'da 500 takipçisi olan hükümet yanlısı hesap Naifco, “Amacımız ekonomiye zarar vermek değil, öfkemizi medeni bir şekilde ifade etmek” diyor.

SOSYAL MEDYADA LİSTELER DOLAŞIYOR

Suudi Arabistan'da aralarında Türk şirketlerinin bulunduğu listeler sosyal medyada dolaştırılarak bu firmaların ürünlerinin kullanılmaması talep ediliyor. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 4.8 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunuyor. Öte yandan dünya da Cemal Kaşıkçı cinayetine tepkiler devam ediyor.

DANİMARKA SİLAH SATIŞINI DURDURDU

Danimarka, Suudi Arabistan'a silah ve askeri ekipman ihracatını durdurma kararı aldı. Açıklamayı Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, kararı alma sebebi olarak gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayeti ve Yemen'de yaşanan insanlık dramını gösterdi.