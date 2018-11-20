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  4. 20 Kasım 2018 19:25

Suudiler'den Türkiye'ye boykot kampanyası !

Bir grup Suudi iş adamı, Türkiye'nin boykot edilmesi için kampanya başlattı.

Suudiler'den Türkiye'ye boykot kampanyası !
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Bir grup Suudi iş adamı, Türkiye'nin boykot edilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.
 
Twitter'daki kampanya etiketiyle dünden itibaren saatler içinde on binlerce tweet atıldı. Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer Körfez ülkelerinden kullanıcılar da tartışmaya katıldı.

Türkiye'yi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dahil etmeye çalışmakla suçlayan Twitter profilleri, bu tartışmada da boykota en fazla destek verenler oldu.

Bu kullanıcılar Türkiye'yi de İran gibi bir düşman olarak gördüklerini yazdı.

Suudi gazeteci Yahya Taleed de "Türkiye en az İran kadar düşmandır" diyenlerdendi.

Twitter'da boykot çağrısı yapılan Türk ürünlerinin logoları da paylaşıldı.

Öte yandan bazı Twitter kullanıcıları ise turizm için Türkiye'ye gitmeme çağrısı yapan boykotçularla dalga geçti ve bunun anlamsızlığından bahsetti.

Bu kullanıcılar, Twitter'daki boykot paylaşımlarının arkasında bot hesaplar olduğunu öne sürdü.

Türkiye, Arap turistler arasında popüler bir ülke.

Fakat boykota destek veren hesaplar, turistlerin gitmemesi gerektiğini savunarak Türkiye'de Araplara yönelik saldırılar olduğu öne sürülen videolar paylaştı.

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