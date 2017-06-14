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  4. 14 Haziran 2017 16:27

Suudilerin savaş gemisi vuruldu

Suudi Arabistan'ın destek verdiği hükümete karşı Husilerle birlikte savaşan Yemen Donanması, Suudi bir savaş gemisini vurdu.

Suudilerin savaş gemisi vuruldu
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Suudi Arabistan desteğindeki hükümete karşı Husilerle birlikte savaşan Yemen Donanması'nın Suudi liderliğindeki koalisyona yönelik bir misilleme saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Arapça yayın yapan Al Masirah televizyonunun aktardığına göre, Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerine karşı Husilerle birlikte savaşan Yemen donanması, bu sabah Mokha limanı yakınlarında bir savaş gemisini hedef aldı.

Deniz Kuvvetleri'nden bir kaynak, Yemen güçlerinin savaş gemisini "özel ve gelişmiş bir silahla" hedef aldıklarını söyledi.

Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre, Husilere destek veren güçler ülkenin güneybatısındaki Jizan eyaletinde bulunan Suudi askeri görevlerine karşı iki sürpriz saldırı düzenledi. Saldırıda onlarca Suudi askerinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

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