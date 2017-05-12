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  4. 12 Mayıs 2017 10:30

Tabka DEAŞ'tan temizlendi

Suriye'de Tabka ilçesinin DEAŞ'tan temizlendiği açıklandı.

Tabka DEAŞ'tan temizlendi
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Suriye'de ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon, Tabka ilçesi ve Tabka Barajı'nın YPG'nin öncülüğünü yaptığı Suriye Demokratik Güçleri tarafından DAEŞ'ten temizlendiğini açıkladı.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Arap Koalisyonu ve ortağı SDG, Tabka Barajı, Tabka şehri ve yakınındaki havaalanının kurtarılmasını 10 Mayıs'ta tamamladı" ifadesine yer verildi.

Terör örgütü DAEŞ'ın Tabka Barajı ve Tabka şehrinin geri kalan kısmından çekilmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, Tabka'nın alınmasıyla Rakka'nın daha da izole edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "SDG masum sivilleri korumak ve yüz binlerce Suriyelinin içme suyu, tarım ve elektrik ihtiyacını karşılayan barajın altyapısını korumak için DAEŞ'in şehri teslim etmesini kabul etti. Koalisyon kaçan savaşçıları takip edip sivillere zarar vermeden vurulabilecek olanları hedef aldı" ifadeleri de kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Tabka operasyonunda 70 DAEŞ'linin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

ABD geçen mart ayında SDG unsurlarını helikopterlerle Tabka'nın güneyine geçirmiş, Apache tipi saldırı helikopterlerle havadan destek vererek Tabka operasyonunu başlatmıştı.

AA

terör örgütü , deaş , abd , tabka