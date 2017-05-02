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  1. 02 Mayıs 2017 10:40

Tabka YPG'nin eline geçti

ABD'nin desteklediği YPG'li teröristlerin omurgasını oluşturduğu DSG, DEAŞ'ın elindeki Tabka'yı ele geçirdi.

Tabka YPG'nin eline geçti
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Rus haber ajansı Sputnik, ABD öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan ve terör örgütü YPG'nin çoğunluğunu oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG), DEAŞ'ın merkezi olarak anılan Rakka kenti yakınlarındaki Tabka'yı koalisyon güçlerinin yoğun hava desteğiyle ele geçirdiğini duyurdu.

Tabka'nın DEAŞ'tan alınmasının ardından DSG'nin ABD güçleriyle birlikte Rakka operasyonunu başlatması bekleniyor.

Sputnik haberini, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin önemli bir kısmını oluşturduğu DSG kaynaklarına dayandırdı. Tabka, ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin hava desteğiyle DEAŞ'tan alındı. Dün, haber ajansları Tabka'nın yüzde 80'inin DEAŞ'ın elinden alındığını ve kentin tamamen teslim alınmasının an meselesi olduğunu duyurmuştu. 

SIRADA RAKKA MI VAR?

Habere göre, DSG kentin içinde arama-tarama faaliyetlerini sürdürürken DEAŞ'ın döşediği mayın ve bombalı tuzaklar temizleniyor. Öte yandan, Tabka'nın alınmasıyla Suriye'nin en büyüğü olan Tabka Barajı'nın alınması da kolaylaşmış oldu.

Tabka kentininin alınmasıyla uzun süredir planlanan Rakka operasyonun yakın zamanda başlayabileceği yorumu yapılıyor.

Türkiye olası bir Rakka operasyonuna YPG'nin de dahil olmasına karşı çıkıyor. 

terör örgütü , suriye , abd , dsg , ypg