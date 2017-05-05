Tahliye konvoyu 8. kez Cerablus'ta

Suriye'nin Humus kentinde Esad rejimi kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılan sivil ve askeri unsurların yer aldığı 8'inci tahliye konvoyu, Cerablus ilçesine ulaştı.

Halep'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Vaer'den çıkan bin 216 kişilik kafile, muhaliflerin kontrolündeki Halep'in Cerablus ilçesinde bulunan Zoğara kampına getirildi.



Semtten dün ayrılan 29 otobüslük kafilede 508 çocuk ve 381 kadın bulunuyor.



303 ailenin yer aldığı konvoya sivillerin eşyalarını taşıyan 8 tır da eşlik etti.



Vaer'den mart ayında başlayan tahliyelerle ayrılmak zorunda kalan ilk iki kafile Türkiye sınırındaki Halep'in Cerablus ilçesinde kurulan kamplara götürülmüştü. Üçüncü kafile, İdlib kırsalındaki geçici barınma merkezlerine, 4, 5, ve 6. kafileler Cerablus'taki Zoğara kampına, son kafile de İdlib'in Maaret Masrin ilçesinin kuzeyindeki Tiyniyye ve Saed barınma merkezlerine yerleştirilmişti.



Rejim güçlerinin uzun süren saldırılarına ve kuşatmasına maruz kalan Vaer'den şu ana kadar yaklaşık 14 bin kişi ayrılmak zorunda kalırken, gelecek haftalarda tahliyelerin devam etmesi planlanıyor.