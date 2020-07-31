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  4. 31 Temmuz 2020 09:24

Tecavüzcü amcasını 11. kattan aşağı attı

İran’da 16 yaşındaki bir genç kız amcasının tecavüzüne uğradığını açıkladıktan sonra amcası tarafından 11’inci kattan atılarak öldürüldü. Mahkeme adamı kefaletle serbest bıraktı.

Tecavüzcü amcasını 11. kattan aşağı attı
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İran’ın başkenti Tahran’ da amcası Mojtaba Namdar tarafından cinsel istismara maruz bırakılan 16 yaşındaki genç Fatemeh Ghozat, amcası Namdar tarafından 11’inci kattan atılarak öldürüldü.

Cinsel istismara maruz bırakılan ve daha sonra da katledilen genç kızın ölümü ülkede tepkilere neden oldu.

Mahkemenin Nambar’ı kefaletle serbest bırakılması ailenin tepkisine yol açtı. Yerel televizyona konuşan genç kızın annesi Bariha Rahmani , “Kızımı gözlerimin önünde pencereden attı ve kızımın bedeni ellerimin arasındaydı. Kefaletle serbest bırakıldı ve şimdi özgürce dolaşıyor. Bu adam serbest nasıl bırakılır?” diyerek isyan etti.

“OĞLUMU ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR”
Anne Rahmani, Nambar’ın oğlunu tehdit ettiğini ifade ederek, “Oğluma, Şimdi senin sıran’ diyerek ölümle tehdit ediyor. Kendim ve çocuklarım adına endişeleniyorum. Adalet bekliyorum” diye konuştu.

 

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