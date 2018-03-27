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  4. 27 Mart 2018 23:21

Tel Rıfat'ta dev çukurlar görüntülendi

Afrin'den kaçan terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Rıfat'ta dev çukurlar oluşturduğu görüntülendi.

Tel Rıfat'ta dev çukurlar görüntülendi
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Terör örgütü YPG/PKK'nın iki yıl önce Afrin'den yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi havadan görüntülendi.

AA'nın drone ile kaydettiği görüntülerde, ilçe merkezini çevreleyen geniş tarım arazilerine dev çukurlar kazıldığı göze çarpıyor.

Yine kent merkezinin etrafına uzun ince savunma mevzileri kazıldığı ve bunların bir alanda birleştiği görülüyor.

Merkezde bulunan ve ilçeye ismini veren Rıfat Tepesi'nin de yansıdığı görüntülerde kent merkezinde pek sivil hareketliliğin olmaması dikkati çekiyor. Videoda, merkeze yaklaşık 5 kilometre mesafede, teröristlerin toplanma noktası olarak kullandığı dikdörtgen bir arazide, tek katlı yapılar ve araçlar görülüyor.

Tel Rıfat, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunuyor.

 
 

 

AA

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