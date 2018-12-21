Terör örgütü şimdi de Fransa'ya sarıldı

ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla kabus yaşayan YPG'li teröristler, Fransa'dan yardım istiyor.

YPG'yi çatısı altında tutan Suriye Demokratik Güçleri (SDF), bugün aralarında İlham Ahmed ve Riad Derar'ın da olduğu bazı temsilcilerini Fransa'nın başkenti Paris'e göndermişti. SDF temsilcileri, bugün Fransız yetkililerle Elysee Sarayı'nda görüştü.

Paris yönetiminin Suriye'nin kuzeyinde daha fazla rol üstlenmesini talep eden YPG temsilcileri, Türkiye'den gelecek herhangi bir harekat durumunda terör örgütü DEAŞ'la savaşmaktan çekilebileceklerini duyurdu.

Terör temsilcileri, dengelerin değişmesiyle hapiste tuttukları DEAŞ teröristlerini serbest bırakma tehdidini de savurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dün YPG'li teröristlerin Kamışlı'daki cezaevine hapsedilen 1100 DEAŞ teröristini serbest bırakmayı planladığını duyurmuştu. Bugün yapılan açıklama, söz konusu planı doğrulamış oldu. Kamışlı, Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 2000 Amerikan askerinin Suriye'den çekileceğini hafta başında açıkladı. Depreme yol açan kararın artçı sarsıntıları tüm bölgeyi etkilemiş durumda.

ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunu kontrol eden YPG'li teröristler, Türkiye'nin operasyon yapma ihtimalinden korkuyor.