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  4. 30 Temmuz 2017 09:27

Terör örgütü YPG, ABD'ye ağlıyor

Terör örgütü YPG, Türkiye'nin saldırılara devam etmesi halinde Rakka operasyonundan çekileceklerini duyurdu.

Terör örgütü YPG, ABD'ye ağlıyor
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Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı Sipan Hemo, Türkiye'nin saldırmaya devam etmesi halinde uluslararası DEAŞ karşıtı koalisyonun Rakka operasyonundan çekileceklerini ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Hemo, YPG'ye bağlı Ceyş-ul Tuvar grubunun Şahba bölgesini korumak yerine Rakka'da savaştığını belirterek, "Grup, Afrin ve Şahba'ya saldırıların artması halinde, Rakka'da savaşmanın bir anlamı kalmayacağını bildirdi" dedi.

Konuyu uluslararası koalisyona ilettiklerini ifade eden Hemo, "Eğer Türkiye Afrin ve Şahba'ya saldırmayı sürdürürse, Rakka operasyonu devam etmeyecek" diye vurguladı.

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