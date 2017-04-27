Terör örgütüne ağır darbe ! Kritik bölge ele geçirildi

Hatra'daki operasyonlar, ağırlıklı olarak İran'ın eğittiği Şii Haşdi Şaabi milislerinden oluşan Halk Seferberlik Birlikleri koalisyonu tarafından Salı günü başlatıldı.

Musul'un yaklaşık 125 kilometre güneyinde bulunan ve üç yıl DEAŞ kontrolünde kalan antik kent Hatra'nın tarihi yapısında büyük zarar oluştuğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Bilim eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO), kültürel zenginliklerin kasıtlı olarak tahrip edilmesinin de savaş suçu sayıldığını söyledi.

Musul'un DEAŞ'dan geri alınması için başlatılan operasyonun koordinatörü General Abdulamir Yarallah, "Haşdi Şaabi birlikleri Hatra'yı tamamen özgürleştirdi" dedi.

DEAŞ militanlarının, Musul'un kuzeybatısında, DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin 2014 yılında 'hilafet ilan ettiği' Büyük el Nuri Camii'nin de bulunduğu alanda kuşatıldığı bildiriliyor.

Irak hükümetine bağlı milislerin DEAŞ'dan geri aldığı Hatra, Bağdat'ın kuzeyinde, hala DEAŞ kontrolünde bulunan Havica'nın da doğusunda.

Halk Seferberlik Birlikleri, Salı günkü açıklamasında Hatra operasyonunun DEAŞ'in Havica, Musul ve doğu Suriye arasındaki ikmal hatlarını kesmek için düzenlendiğini duyurmuştu.