Teröristbaşı galiba bu kez nalları dikti !

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin geçen ay Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırılarında öldürmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Sıromolotov "Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, Rus Hava Kuvvetleri'nin Rakka'da mayıs ayı sonlarında gerçekleştirdiği hava saldırısında DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmüş olma ihtimali yüksek" dedi.
Sıromolotov, bu bilginin çeşitli kanallar aracılığıyla doğrulanmaya çalışıldığını da aktardı.