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  4. 26 Haziran 2019 17:46

Teröristler köyde katliam yaptı !

Nijerya'da bir köye baskın düzenleyen terör örgütü Boko Haram en az 20 kişiyi öldürdü. Nijer sınırındaki bazı köylerde de infazların olduğu iddia edildi.

Teröristler köyde katliam yaptı !
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Nijerya'nın kuzeyindeki bir köye baskın düzenleyen teröristler, en az 20 sivili öldürdü. Saldırının olağan şüphelisi, Boko Haram terör örgütü.

Nijerya'da bir köye terör saldırısı düzenlendi.

Teröristler, Borno eyaletine bağlı Ngamngam köyündeki en az 20 sivili katletti.

Reuters haber ajansı, Nijer sınırı yakınındaki köyde yaşayanların tarlalarında infaz edildiğini bildiriyor.

Baskın yapılan köy, hükümeti destekleyen bir aşirete ait.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak bölgeyi kana bulayan Boko Haram terör örgütü olağan şüpheli.

Milliyet

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