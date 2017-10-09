Teröristler kritik bölgeyi ele geçirdi ! Sınırın dibinde...

İdlib operasyonunun hedefindeki Heyet Tahrir Şam, muhalif gruplarla çatışıp sınıra çok yakın konumdaki kasabayı kontrolüne aldı. Armanaz, askeri hareketliliğin yaşandığı Cilvegözü Sınır Kapısı'nın güneyinde yer alıyor.

İdlib operasyonunun hedefindeki Heyet Tahrir Şam, muhalif gruplarla çatışıp sınıra çok yakın konumdaki kasabayı kontrolüne aldı.

Türkiye'nin sınır ötesi harekâtının hedefinde yer alan Heyet Tahrir Şam örgütü, Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa'nın karşısında yer alan Armanaz'ı ele geçirdi.

Yerel kaynaklar, Suriyeli muhalif gruplar Ahrar'uş Şam ve Feylak el Şam'la gerçekleşen çatışmaların ardından Armanaz'ın Nusra Cephesi'nin çatı örgütüne geçtiğini bildiriyor.

Söz konusu Heyet Tahrir Şam örgütü, Astana varılan uzlaşmayı kabul etmiyor. Örgütün Hama'nın doğusundaki üç köyü de aldığı yine gelen bilgiler arasında.

El Kaide'nin haber ajansı İba, dün İdlib ve Hama arasındaki Ebu Dali köyünde silahlarıyla ilerleyen örgüt üyelerinin görüntülerini paylaşmıştı.

Türkiye, Cumartesi günü çatışmasızlık anlaşmasının uygulanmaya başlandığını ve harekât için düğmeye basıldığını resmen duyurmuştu.

Ankara, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki en büyük kent olan İdlib ve çevresine 500 gözlemci asker konuşlandıracak. Rusya ve İran askerleri de yine İdlib çevresinde görev yapacak.

Genelkurmay Başkanlığı, dün itibariyle Türk askerinin sınırı geçtiğini ve keşif faaliyetlerinin başladığını bu Sabah yaptığı açıklamayla ilan etti.

Yerel kaynaklar, konvoy halinde İdlib'e giren Türk askerinin Şeyh Bereket Dağı'na kadar gittiğini ve burada bölgenin devredilmesinin görüşüldüğünü aktarıyor.

Sınırdaki Hatay'da yoğun bir askeri hareketlilik göze çarpıyor. Zırhlı araçlar ve tanklar, bugünCilvegözü Sınır Kapısı'nın bulunduğu bölgeye yerleştirildi.

Uluslararası haber ajansı Reuters ve Anadolu Ajansı, sınırdaki askeri hareketliliği gösteren kareler servis ediyor.

İdlib operasyonunda ilk adımı Fırat Kalkanı Harekâtı'nda da yer alan Hamza Bölüğü atmış ve Suriye'ye girmişti. Operasyonun amacı, Nusra bağlantılı Heyet Tahrir Şam grubunu bölgeden çıkarmak.

Türkiye, Rusya ve İran, İdlib'de çatışmasızlık anlaşmasına varıldığını geçen ay duyurmuştu. Mart 2015'te tamamen muhaliflerin kontrolüne giren İdlib, bugüne kadar farklı gruplar tarafından yönetildi.

El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi ve muhalif grup Ahrar'uş Şam, İdlib'i yönetmek için zaman zaman çatışmaya girdi. Geçen yıl Şam'ın Fethi Cephesi adını alan ve El Kaide'den ayrıldığını duyuran Nusra Cephesi, günümüze gelindiğinde Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) adını aldı. Çatı örgütün altında başka Radikal gruplar da yer alıyor.

HTŞ ve Ahrar'uş Şam arasında yaz mevsiminde gerçekleşen şiddetli çatışmalar sonucunda, Ahrar-uş Şam grubu İdlib merkezden çekilmek zounda kaldı. Ahrar-uş Şam, Astana sürecinde alınan çatışmasızlık anlaşmasına destek veriyor.