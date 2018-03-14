Teröristler yolu böyle kapattı ! Saniye saniye kaydedildi

Afrinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanan terör örgütü YPG/PKK, halkın ilçe merkezinden çıkmasını engellemek için bu sefer sivillerin araç konvoyunun önünü hendek kazarak kapatmaya çalıştı. Yaşananlar, İHA'lar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Afrin'den kaçmak isteyen sivillerin terör örgütü YPG tarafından engellendiği ortaya çıktı. Teröristler sivillerin Afrin'den çıkışını hedek kazarak engelledi.

Afrinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanan terör örgütü YPG/PKK, halkın ilçe merkezinden çıkmasını engellemek için bu sefer sivillerin araç konvoyunun önünü hendek kazarak kapatmaya çalıştı. Yaşananlar, TSK'nin IHA'lari tarafından görüntülendi.