ABD'den ilginç çıkış: ''Acil müdahale edilmeli''
ABD'den ilginç çıkış: ''Acil müdahale edilmeli''
Yunanistan rehin almıştı... Türk teknesi Bodrum'a geldi
Yunanistan rehin almıştı... Türk teknesi Bodrum'a geldi
TIR kuyruğu uzadıkça uzadı: 23 kilometre boyunca...
TIR kuyruğu uzadıkça uzadı: 23 kilometre boyunca...
Meteorologdan İstanbullulara önemli uyarı
Meteorologdan İstanbullulara önemli uyarı
İngiltere 23 Rus diplomatı sınır dışı ediyor
İngiltere 23 Rus diplomatı sınır dışı ediyor
Afrin'de 8 köy ve 2 kritik nokta temizlendi
Afrin'de 8 köy ve 2 kritik nokta temizlendi
Taksim'de gergin anlar ! Gözaltılar var
Taksim'de gergin anlar ! Gözaltılar var
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı için flaş gelişme
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı için flaş gelişme
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 14 Mart 2018 19:19

Teröristler yolu böyle kapattı ! Saniye saniye kaydedildi

Afrin'de sivilleri canlı kalkan yapan PKK/YPG terör örgütü, Afrin'den kaçan sivillerin çıkışına izin vermedi.

Teröristler yolu böyle kapattı ! Saniye saniye kaydedildi
A+ A-

Afrinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanan terör örgütü YPG/PKK, halkın ilçe merkezinden çıkmasını engellemek için bu sefer sivillerin araç konvoyunun önünü hendek kazarak kapatmaya çalıştı. Yaşananlar, İHA'lar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Afrin'den kaçmak isteyen sivillerin terör örgütü YPG tarafından engellendiği ortaya çıktı. Teröristler sivillerin Afrin'den çıkışını hedek kazarak engelledi.

Afrinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanan terör örgütü YPG/PKK, halkın ilçe merkezinden çıkmasını engellemek için bu sefer sivillerin araç konvoyunun önünü hendek kazarak kapatmaya çalıştı. Yaşananlar, TSK'nin IHA'lari tarafından görüntülendi.

canlı kalkan , sivil , terörist , iha , ypg , pkk , afrin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM