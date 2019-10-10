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  4. 10 Ekim 2019 18:54

Teröristlerin vurulma anı görüntülendi !

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yaptığı Barış Pınar Harekatı'nda havan topu saldırısı yapan PKK/YPG'lilerin kamyoneti vuruldu. Araç kullanılmaz hale geldi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat´ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı başarı ile devam ederken, Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçler de terör örgütü PKK/YPG'nin sivilleri hedef alan havan saldırılarını gerçekleştirdiği kamyoneti vurdu. Araç kullanılamaz hale gelirken, içindeki teröristler de öldü. 

PKK/YPG’li teröristlerin Şanlıurfa’nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin’in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara attığı havanlar ile 1’i bebek 4 sivil şehit oldu, 70 sivil de yaralandı.

Suriye’de işgal ettikleri bölgelerde hastane, okul ve sivil yerleşim yerlerinin yakınından havan atışı yapan teröristlerin aracı, Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından vuruldu. Kamyonetin kullanılamaz, teröristlerin ise etkisiz hale getirildiği anlar ise saniye saniye görüntülendi.

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