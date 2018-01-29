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  4. 29 Ocak 2018 19:13

Teröristlerle sıcak çalışma kamerada

Dün ele geçirilen Burseya Dağı'nda yaşanan çatışmalara ilişkin yeni görüntüler geldi.

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Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerinden arındırılan Burseya Dağı'ndaki mevzilerin vurulma görüntüleri ortaya çıktı. Zırhlı araçtan vurulan teröristlerin sığındığı Burseya Dağı'ndaki mevzilerin yerle bir edildiği görüntülerde, hedeflerin tam isabetle ateş altına alındığı ve bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Dağda yaşanan çatışmaya ilişkin yeni görüntüler geldi.

TERÖRİSTLERİN REVİRİ BULUNDU 

Teröristlerden arındırılan Afrin kırsalında teröristlerin gizlendiği yerlerde mayın ve bomba araması yapılıyor. Askerler tarafından arama sırasında teröristlerin gizlendiği bir sığınak buldu. Revir olarak kullanıldığı belirtilen sığınakta çok sayıda tıbbi malzeme ve ilaç ele geçirildi. Çatışmada yaralanan YPG'li teröristlerin, sığınağa getirilerek buradaki tıbbi malzeme ve ilaçlarla tedavi edildikleri ifade edildi.

zeytin dalı harekatı , burseya dağı , afrin
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