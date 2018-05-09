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  4. 09 Mayıs 2018 16:49

Trump'ın kararı 40 milyar dolarlık anlaşmaları durdurdu

ABD Başkanı Trump'ın 2015 yılında İran ile imzalanan anlaşmadan çekilme kararı sonrası Boeing ve Airbus'ın İran'a 40 milyar dolarlık uçak satış anlaşmalarının durdurulduğu açıklandı.

Trump'ın kararı 40 milyar dolarlık anlaşmaları durdurdu
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ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında İran ile imzalanan anlaşmadan çekilme kararını duyurmasının ardından Boeing ile Airbus'ın İran'a 40 milyar dolarlık uçak satış anlaşmalarının durdurulduğu aktarıldı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD merkezli Boeing ile Avrupa merkezli Airbus'ın İranlı şirketlere yolcu uçağı satmasına yönelik lisanların iptal edildiğini açıkladı.

Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından iş dünyasının bundan ne ölçüde etkileneceğine yönelik ilk işaretler görülmeye başlandı. 

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Boeing ile Airbus'ın, İranlı şirketlere yolcu uçağı satma lisanslarının iptal edildiğini duyurdu.

Anlaşmanın Temmuz 2015'te yürürlüğe girmesi sonrası Obama yönetimi, 2016 yılının sonlarında, 1979'dan beri Amerikan ambargosu altındaki İran'a uçak satışı için lisansı vermişti. ABD'li uçak üreticisi Boeing ve Amerikalı şirketlerle ortaklığı olan Avrupalı uçak üreticisi Airbus, İran ile 40 milyar dolarlık anlaşmalar yapmıştı.

Yaklaşık 40 yıllık ambargo yüzünden yolcu uçağı ve uçak yedek parçası satın alamayan İran'da çok eski yolcu uçakları kullanılıyor.

Sputnik'în aktardığına göre, Fransa merkezli Airbus,''ABD'nin İran'la anlaşmadan çekilmesini dikkatle analiz ettikten sonra nasıl hareket edeceğimize karar vereceğiz. Bu biraz zaman alabilir'' açıklaması yaptı.

ABD ordusu için de üretim yapan Boeing'den ise ''Bundan sonraki adımları ABD hükümetine danışacağız. ABD hükümetinin gittiği yolu takip etmeye devam edeceğiz'' açıklaması geldi.

milyar dolar , anlaşma , trump
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