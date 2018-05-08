Trump'ın kararına İran'dan ilk tepki !

İran’dan ilk açıklama Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araqchi’den geldi. IRNA’nın haberine göre Fransa, İngiltere, Almanya ve Brüksel'deki Avrupa Birliği'nden gelen elçiler ile yaptığı görüşme sonrasında konuşan Abbas Araqchi, "İran, ABD ve Avrupa’nın duruşunu yakından izliyor ve ABD'nin kendi çıkarları doğrultusundaki kararına tepki verecek."dedi.

İRAN: HAZIRIZ

İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangiri, İran'ın her senaryoya hazır olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangiri, İran'ın her senaryoya hazır olduğunu ve ABD ile tekrar görüşmenin 'safça' olacağını söyledi.



Cihangiri; "Herhangi bir olası senaryo için hazırız ... Amerika Birleşik Devletleri anlaşmayı ihlal ederse, bu ülkeyle tekrar görüşmek saflık olur ”dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri de, İsrail’den gelen tehditlere sert yanıt verdi. Bakıri, İran silahlı kuvvetlerinin ellerinden geleni yaptığını söyleyerek, “İran’ı hiçbir tehdit korkutmaz” dedi.