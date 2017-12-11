Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'le ilgili kararını "büyük bir hata" şeklinde niteleyerek, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın basın ofisinden bugün yayımlanan açıklamada, Avn'ın "ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı büyük bir hatadır ve düzeltilmesi gerekir. Bu karar, Birleşmiş Milletlerin (BM) şimdiye kadar almış olduğu kararları ihlal etmektedir." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Kudüs'ün tüm ilahi dinlerin şehri olduğu vurgulanan açıklamada, 13 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da düzenlenecek Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Avn'ın, Kudüs'ün Arap kimliğini korumak için gerekli kararların alınmasını isteyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Avn'ın, şu ifadeleri yer aldı:

"Bir halkın sorunlarını çözmek için başka bir halkın haklarını alamazsınız. Bir halkın kendi topraklarından atılması kabul edilemez."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle ilgili, 9 Aralık'ta yaptığı telefon görüşmesinde Avn'ı Türkiye'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak İstanbul'da düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'ne davet etmişti.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyinin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kudüs gündemli İİT Olağanüstü Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine, 13 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da düzenlenecek.