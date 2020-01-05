Trump'ın ''vururuz'' tehdidine İran'dan jet yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik 52 hedef noktası belirledikleri ve saldırı durumunda 'hızlıca vuracaklarını' bugün resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Trump'ın bu söylemlerine İran'dan yanıt geldi. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri, ABD'nin çatışmaya girecek cesareti olmadığını söyledi.

"CESARETLERİ YOK"

Trump'ın tehdit açıklamalarına İran Genel Kurmay Başkanı, Muhammed Bakıri, "ABD Tahran'la askeri çatışmaya girecek cesaretten yoksun" ifadeleriyle yanıt verdi.

Trump'tan İran'a çok sert tehdit

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.