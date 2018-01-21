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  4. 21 Ocak 2018 16:40

TSK destekli ÖSO'nun ele geçirdiği köyde 3 terörist yakalandı

TSK destekli ÖSO, Afrin'de teröristlerin kontrolündeki bir köyü ele geçirdi.

TSK destekli ÖSO'nun ele geçirdiği köyde 3 terörist yakalandı
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Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Feylak'uş Şam, Suriye’nin Adamanlı köyünde 3 PKK’lı teröristin yakalandığını duyurdu.

Yakalanan PKK’lıların fotoğrafları sosyal medyada da paylaşıldı.

Sosyal medyada Adamanlı köyünün, Türk ordusunun ÖSO'yla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda ele geçirilen üçüncü köy olduğu da duyuruldu.

Dün de Mare çevresinde ÖSO güçleriyle çatışmaya giren en az üç terörist silahlarını bırakıp ellerini havaya kaldırmıştı.



PYD'LİLER DAĞILIYOR
Afrin'e girilmeden önce Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışan teröristler, TSK'nın bölgeye girmesiyle dağılmaya başladı. Türk ordusunun ilerleyişi ile can derdine düşen teröristler kaçamayacağını anlayınca birer birer teslim olmaya başladı.

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