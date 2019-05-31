TSK Suriye'de çapraz ateş arasında kaldı

Türkiye tarafından da terör listesine alınan Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) örgütünün kontrolünde olan İdlib’de, cihatçılarla Suriye ordusu arasındaki hatta konuşlanan TSK birlikleri çapraz ateş altında.

Rusya destekli Suriye ordusunun İdlib’e yönelik operasyonları sürerken, Türkiye ile Rusya arasındaki ateşkes görüşmelerinden de bir sonuç çıkmadı. Türkiye’nin, ”Suriye ordusu cihatçılardan aldığı yerleşimleri geri versin” talebini reddeden Rusya hava saldırılarını sürdürüyor.

Al Masdar News’in haberine göre Hama’nın kuzeybatısında Suriye ordusu ile cihatçılar arasında bugün öğleden sonra yoğunlaşan topçu atışları sırasında TSK’ya ait bir gözlem noktası da isabet aldı. Ancak TSK’den konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.