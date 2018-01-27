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  4. 27 Ocak 2018 12:31

TSK ve ÖSO, Afrin'de Ali Bekki köyünü ele geçirdi

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünü ele geçirdi.

TSK ve ÖSO, Afrin'de Ali Bekki köyünü ele geçirdi
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Operasyonun sekizinci gününde hareketlilik sürüyor. Hatay'ın Hassa ilçesinde, 2’si Skorsky 3 askeri helikopter, sınırı geçti. Sabah erken saatlerde ilçe üzerinden uçan helikopterlerin tam teçhizatlı oldukları görüldü. Helikopterler daha sonra sınırı geçerek gözden kayboldu.

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzileri, Kilis'te sınır hattında konuşlu topçu birlikleri karadan, jetler tarafından da havadan ateş altına alındı. Vurulan hedeflerden yükselen siyah duman Kilis'ten de görüldü.

Bir köy daha alındı

Diğer yandan TSK ve ÖSO bugün Ali Bekki köyünü ele geçirdi. Operasyonu yakından takip eden sosyal medya hesaplarında çok sayıda PKK'lı teröristin bölgede öldürüldüğü bildiriliyor.

tsk , öso , köy
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