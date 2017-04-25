TSK'nın Sincar operasyonuna Barzani'den ilk tepki
TSK'nın Sincar operasyonuna Barzani'den ilk tepki
Avrupa'nın Türkiye kararı doları zıplattı !
Avrupa'nın Türkiye kararı doları zıplattı !
Dışişleri'nden Avrupa'nın kararına sert tepki
Dışişleri'nden Avrupa'nın kararına sert tepki
Yunanistan darbeci askerler için kararı açıkladı
Yunanistan darbeci askerler için kararı açıkladı
Bugün benzin almayın; büyük indirim geliyor !
Bugün benzin almayın; büyük indirim geliyor !
ABD istedi, Rusya geri adım attı!
ABD istedi, Rusya geri adım attı!
Terör örgütünün elebaşısı çırılçıplak yakalandı !
Terör örgütünün elebaşısı çırılçıplak yakalandı !
6.9 büyüklüğündeki deprem anı kamerada...
6.9 büyüklüğündeki deprem anı kamerada...
  1. 25 Nisan 2017 15:21

TSK'nın Sincar operasyonuna Barzani'den ilk tepki

TSK'nın Sincar operasyonun ardından Barzani yönetimi, terör örgütü PKK'nın çekilmesi için çağrı yaptı.

TSK'nın Sincar operasyonuna Barzani'den ilk tepki
A+ A-

Türkiye'nin bu gece Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da bulunan PKK hedeflerine düzenlediği hava saldırısı, bölgede dengeleri değiştiriyor.

Irak Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani, terör örgütünden bölgeyi terk etmesini istedi. Reuters haber ajansının dünyaya son dakika olarak geçtiği açıklamada, "Bu sorunların tamamen, PKK’nin bölgede bulunmasından kaynaklandığını belirtmek gerekir. Onların orada bulunması, baş ağrıtmaktadır" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Herkes tarafından defalarca Şengal Dağı'nı boşaltılmaları talep edildiği halde PKK kimseyi dinlememiştir. Buradan bir kez daha PKK güçlerinin sorunların daha da derinleşip istikrarsızlığa sebebiyet vermemelerini, bölge halkının dönmesine izin vermelerini, Şengal Dağı ve bölgeden çekilmelerini talep ediyoruz."

Kritik operasyon bu merkezden yönetildiKritik operasyon bu merkezden yönetildi

 

TSK'nın Sincar operasyonundan ilk görüntülerTSK'nın Sincar operasyonundan ilk görüntüler

 

tsk , operasyon , mesud barzani , sincar , pkk