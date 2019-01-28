Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber ! Başladı...
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber ! Başladı...
Binlerce kişiye düşük faizli kredi müjdesi !
Binlerce kişiye düşük faizli kredi müjdesi !
İYİ Partili Milletvekili partisinden istifa etti
İYİ Partili Milletvekili partisinden istifa etti
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
İstanbul'da facia: 2 kişi öldü, 11 de yaralı var !
İstanbul'da facia: 2 kişi öldü, 11 de yaralı var !
HDP resmen açıkladı ! İstanbul, İzmir ve Adana için flaş karar
HDP resmen açıkladı ! İstanbul, İzmir ve Adana için flaş karar
WhatsApp’ın en önemli özelliği rafa kalkabilir
WhatsApp’ın en önemli özelliği rafa kalkabilir
Karısını aldatan yandı! Yargıtay'dan emsal karar
Karısını aldatan yandı! Yargıtay'dan emsal karar
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 28 Ocak 2019 17:41

Tüm cinsiyet eşitliği ödülleri erkeklere verildi !

Birleşik Arap Emirlikleri'nde iş hayatında kadın-erkek eşitliğini destekleyen kişilere verilen cinsiyet eşitliği ödüllerinin tüm kazananları erkekler oldu.

Tüm cinsiyet eşitliği ödülleri erkeklere verildi !
A+ A-

BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Korgeneral Şehy Saif bin Zeyd el Nahyan, orduda annelik izni uygulamasını başlattığı için "cinsiyet eşitliğine en çok destek veren kişi" ödülüne layık görüldü.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kazananlara plaketlerini takdim ederken çekilen fotoğrafları da sosyal medyada hem alay konusu oldu hem de tepki çekti.

Bir kullanıcı, "Çeşitlilik işini gerçekten çok güzel çözmüşsünüz. Beyefendilerden birisi gri giyinmiş" yorumunu yaptı.

BAE'nin resmi basın bürosu tarafından paylaşılan bir Twitter mesajında ise "Birleşik Arap Emirlikleri'nin kadınlarıyla gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceğini şekillendirme konusunda merkezi bir rolü üstleniyorlar" dendi.

 

BBC Türkçe

Birleşik Arap Emirlikleri , cinsiyet eşitliği ödülleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM