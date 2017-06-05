Tüm örgütler İdlib için birleşti

İran destekli milistler, Esed Ordusu ve PYD, Halep’te sergiledikleri terör oyununu bu sefer de iki milyon sivilin yaşadığı İdlib’de oynama hazırlanıyor. 11 bin kişilik ortak terörist grubu oluşturan örgütler, İdlib’e yakın 6 noktaya da silah ve mühimmat yığdı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Yeni Şafak’a özel açıklama yapan Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Cevad Hatab, Esed, PYD ve İran destekli grupların İdlib’e saldıracağını söyledi. Bölge genelinde 2 milyondan fazla sivilin yaşadığını belirten Cevat Hatab bu operasyon için 11 bin militanın İdlib çevresine sevk edildiğini bildirdi.



BÜYÜK FELAKET OLUR



Suriye’nin tüm muhalif bölgelerinden yüzbinlerce sivilin bölgeye toplandığını anlatan Geçici Hükümet Başbakanı saldırı ile birlikte yerleşim birimleri ve bölgedeki kamplarda binlerce sivilin büyük bir katliama maruz kalacağını vurguladı. En az 1 milyon kişi doğrudan Türkiye’ye yönelecek ve bu durumda sınırda çok büyük bir insanı dram yaşanacak diyen Suriyeli Muhalif Hükümet Başkanı Rakka ve İdlib konusunda ABD ve Rusya’nın anlaştığını bu konuda Türkiye’nin aktif rol üstlenerek bu faciayı önlemeye çalıştığını belirtti.



TÜM ÖRGÜTLER BİRLEŞTİ



Ortak saldırı için 6 noktaya militan ve silah sevkiyatının yapıldığını söyleyen diyen Cevad Hatab, Halep’te sergilenen işbirliğinin İdlib’te de yapılmak istendiğini belirti. Hatab şunları söyledi: “PYD ve İran destekli Şiî milisler ve Esed askerleri ile yağmacı Şebbihalardan müteşekkil 11 bin kişilik bir ordu hazırlandı. Batı da- Cisr eş Şugur, Hirbit el Cüz, Güneyde- Telet el Iys, Hadır, Doğu yönünde Curin, Şetha ile PYD terör örgütü kontrolünde ki Afrin bölgesindeki Şeyh Akil ve Der Ballut saldırı amaçlı kullanılacak noktalar.



İDLİB SIĞINDIĞIMIZ SON LİMAN



İdlib bizim sığındığımız son liman ve işgalci güçler buradan da halkımızı çıkarmak istiyorlar. Daha önce Guta, Humus, Halep, Zebadani, Banyas ve Yermuk başta olmak üzere bir cok büyük katliama maruz kaldık. Hiç bir çığlığımıza karşılık verilmedi. Doğrusu bu çağrıya da belirli çevre dışında vicdan ölçekli yanıt bulamayacağımızı biliyoruz. Suriye’nin muhalif kontrolündeki İdlib’in Rus hava desteği olmaz ise İran destekli milisler, Esed ordusu ve PYD terörüne direneceğini belirten Cevat Hatab, Rusya’nın yakıcı hava bombardımanı olmaz ise İdlib’in düşmeyeceğini kaydetti.