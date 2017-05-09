Türkiye sınıra duvar örüyor

İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin İran sınıra duvar inşası projesini olumlu karşıladı. İran, projenin daha erken hayata geçebilmesi için Türkiye’ye yardım etmeye de hazır olduğunu bildirdi.



İran’ın resmi haber ajansı İRNA, adını açıklamadığı Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırarak, İran’ın, Türkiye’nin iki ülke sınırına duvar örme projesinden haberdar olduğunu ve bunu olumlu karşıladığını kaydetti.

"Türkiye’nin güvenlik önlemi olarak sınıra duvar inşa etmesine ilkesel olarak karşı değiliz" diyen İranlı kaynak, "Fakat sınırda yapılacak her eylem Tahran’ın da bilgisi dahilinde olmadı" dedi.

Duvarın, kaçakçılığı da büyük oranda önleyeceğini söyleyen İranlı kaynak, projenin daha erken hayata geçmesinden yana olduklarını ve bunun için Türkiye’ye yardım etmeye de hazır olduklarını söyledi.