HSYK'dan flaş karar ! 1045 hakim ve savcı...
HSYK'dan flaş karar ! 1045 hakim ve savcı...
TBMM'de olay ! CHP'li ve HDP'liler terk etti !
TBMM'de olay ! CHP'li ve HDP'liler terk etti !
ABD'den Türkiye için çarpıcı iddia
ABD'den Türkiye için çarpıcı iddia
Wikipedia'dan flaş Türkiye hamlesi
Wikipedia'dan flaş Türkiye hamlesi
Dev kargo şirketine yönetici kayyum atandı
Dev kargo şirketine yönetici kayyum atandı
MHP'li belediye başkanı CHP'ye geçti
MHP'li belediye başkanı CHP'ye geçti
TSK'daki kripto FETÖ'cülere dev operasyon !
TSK'daki kripto FETÖ'cülere dev operasyon !
Meteoroloji'den fırtına, sağanak ve dolu uyarısı
Meteoroloji'den fırtına, sağanak ve dolu uyarısı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 09 Mayıs 2017 20:55

Türkiye sınıra duvar örüyor

İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İran sınırına duvar örme projesini böyle değerlendirdi.

Türkiye sınıra duvar örüyor
A+ A-

İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin İran sınıra duvar inşası projesini olumlu karşıladı. İran, projenin daha erken hayata geçebilmesi için Türkiye’ye yardım etmeye de hazır olduğunu bildirdi.

İran’ın resmi haber ajansı İRNA, adını açıklamadığı Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırarak, İran’ın, Türkiye’nin iki ülke sınırına duvar örme projesinden haberdar olduğunu ve bunu olumlu karşıladığını kaydetti.

"Türkiye’nin güvenlik önlemi olarak sınıra duvar inşa etmesine ilkesel olarak karşı değiliz" diyen İranlı kaynak, "Fakat sınırda yapılacak her eylem Tahran’ın da bilgisi dahilinde olmadı" dedi.

Duvarın, kaçakçılığı da büyük oranda önleyeceğini söyleyen İranlı kaynak, projenin daha erken hayata geçmesinden yana olduklarını ve bunun için Türkiye’ye yardım etmeye de hazır olduklarını söyledi.

DHA

duvar , proje , iran , sınır