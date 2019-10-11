''Türkiye yanlışlıkla ABD özel kuvvetlerini vurdu''

SDG saflarında konuşlanan ABD Özel Kuvvetleri’nin, Türk bombardımanına yakalandığı iddia edildi.

Newsweek’te yer alan özel habere göre, hem Iraklı Kürt istihbarat yetkilisi hem de üst düzey Pentagon yetkilisinin aktardığı bilgiye göre, Kobani kentindeki Mashtenour tepesinde faaliyet gösteren ABD Özel Kuvvetleri’nin, Barış Pınarı Operasyonu kapsamında, Türk kuvvetlerinin topçu ateşine yakalandı.

Üst düzey Pentagon yetkilisi, Türk kuvvetlerinin ABD’nin “şebekeye bağlı” konumlarının farkında olması gerektiğini söyledi.

Yetkili, mevcut personel sayısını tam olarak belirleyemedi ancak 15 ila 100 asker arasında bir yerde “şirket seviyesinin altında küçük sayılar” olduğunu belirtti.

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, bölgedeki ABD karakolu yakınlarında bir patlama meydana geldiği bilgisini verdi. Pentagon'dan iddiaya ilişkin henüz bir doğrulama gelmedi.

ABD KARAKOLU YAKINLARINDA PATLAMA OLDU

CNN'in Pentagon muhabiri ise, top mermisinin ABD özel kuvvetleri üssüne yakın bir noktaya düştüğünü söyleyerek, henüz yaralı bilgisinin gelmediğini belirtti.

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, bölgedeki ABD karakolu yakınlarında bir patlama meydana geldiği bilgisini verdi. Pentagon'dan iddiaya ilişkin henüz bir doğrulama gelmedi.