SON DAKİKA
SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ BORU HATTINDA PATLAMA
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 06 Ekim 2018 15:45

Türkiye'nin dibinde patlama ! Ölü ve yaralılar var

Suriye’nin Azez kentinde patlama meydana geldi. Patlamada en az 5 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.

Türkiye'nin dibinde patlama ! Ölü ve yaralılar var
A+ A-

Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Azez kentinde saat 13.45 sıralarında patlama meydana geldi.

Suriye'nin Azez kentinde tamircilerin bulunduğu bölgede meydana gelen patlamanın bombalı araçla yapılan saldırıdan kaynaklandığı belirlenirken, olayda 5 kişinin yaşamını yitirdiği 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bomba yüklü aracın infilak etmesiyle bölgedeki akaryakıt bidonlarının da alev aldığı, bunun da patlamanın şiddetini artırdığı kaydedildi. Patlamanın ardından kentte teyakkuz durumuna geçildi. Paniğe yol açan patlamanın ardından kentte teyakkuz durumuna geçilirken, yaralananlar ise ambulans ve araçlarla Azez'deki hastaneye kaldırıldı. Burade tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan biri çocuk, 2 kişi ise ambulansla Kilis'e sevk edildi.

DHA

suriye , patlama , azez
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM