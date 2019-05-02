Türkiye'yi ateşe atmak isteyen provokasyon !

Jabhat el-Wataniya el-Tahrir, dört Rus askerini öldürdüklerini açıkladı. Rusya ise bunu yalanladı. Ancak bu açıklamayı yapan grubun bir önemi var...

Suriye'deki çatışmalar devam ediyor.

Dün, Jabhat el-Wataniya el-Tahrir (Ulusal Kurtuluş Cephesi) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye’nin Hama vilayetinde dört Rus askerinin kendileri tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre ise son zamanlarda Suriye’de tek bir asker dahi ölmedi. Bakanlık, Suriye’de bulunan tüm Rus güçlerinin hayatta, sağlıklı biçimde kendilerine verilen görevleri yerine getirdiklerini duyurdu.

TÜRKİYE’NİN DESTEKLEDİĞİ GRUP

Buraya olan kısım, bir grubun iddialarına karşılık Rusya'nın yalanlamaları olabilir. Ancak, açıklamayı yapan grubun bir önemi var.

Jabhat el-Wataniya el-Tahrir, Türkiye'nin yakın desteğine sahip bir örgüt.

Rusya ve İran'la sürdürülen Astana görüşmelerinin İdlib başlığı altında örgütün adı sık sık gündeme gelmişti.

Türkiye'nin son dönemde yakınlaştığı, çoğu noktada birlikte hareket ettiği Rusya'nın askerlerinin, Türkiye destekli bir grup tarafından öldürüldüğünün açıklanması, yeni bir provokasyon mu, bunu zaman gösterecek.