Türkmen Komutan resti çekti: ''Hazır bekliyoruz''

Irak'ta IŞİD'in tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik kurulan Haşdi Şabi Birlikleri içinde bulunan Türkmen askeri kuvvetlerinin lideri Yılmaz Neccar Bağdat'ta DHA'ya konuşurken Kerkük'ün Kürtlere verilmesinin söz konusu bile olamayacağı uyarısı yaptı. "Türkmenler olarak silahlı güçlerimiz ile hazır bekliyoruz. Çok şehit verdik, bundan sonra da vermeye hazırız" dedi.

Türkmen Komutan: Türkmenler olarak silahlı güçlerimiz ile hazır bekliyoruz

Aynı zamanda Irak Hükümeti İmar İskan ve Belediyeler Bakan Yardımcılığı görevini de yürüten Yılmaz Neccar, "Anayasanın 140. maddesine göre Kerkük'ün durumu net ve bellidir. Biz şu anda silahlı kuvvetlerimiz ile birlikte Kerkük'te ve Kerkük'ün etrafındayız. Kan dökmeye de hazırız ve sonuna da kadar Kerkük'e ve diğer bölgelerimiz savunacağız" diye konuştu.



Kerkük'ün merkezi hükümete bağlı olarak kalması gerektiğini anlatan Yılmaz Neccar "daha önce orada merkezi hükümete bağlı 12.Tugay'ın bulunduğunu da haber verirken, yeniden bu askeri birliklerin Kerkük'e dönmesi yönünde hükümet ile birlikte istişare halindeyiz " diyerek ne tip hazırlıklar içinde olduğunu da haber verdi.



"Kerkük için askeri çalışmalarımız sürüyor"



Başbakan Cevad İbadi'nin bir gün önce bakanlar kurulunu toplayarak Kerkük konusunu masaya yatırdığını da söyleyen Yılmaz Neccar, Kerkük'te güvenliğin sağlanması ve Kürtlere verilmemesi yönünde askeri çalışmaların sürdüğünü ifade etti ve ekledi:



"Kerkük'te sürekli olarak saldırılar gerçekleşiyor. Dün gece de (önceki gece) Kürtler bazı yerlere saldırılar düzenlemişler; zaten sürekli yapıyorlar. Bizler de tedbirlerimizi alıyoruz. Merkezi hükümet İran, Türkiye sınırlarını ve Kerkük, Musul bölgelerindeki tüm kontrolleri ele almaya çalışıyor; ve inşallah da alacaklar. Ancak ne yazık ki bugüne kadar Kürtlerin birçok hareketlerine izin verildi, onlar da hayata geçirdi. Yani 2003 yılındaki durum ne ise o duruma dönülecek. Bütün çalışmalar bu yönde. DEAŞ'ı (IŞİD) temizledik artık bundan sonra artık ülkeyi ayağa kaldırmak istiyoruz. "



Çok kısa bir süre içinde çok şeyin değişmeye başlayacağı yönünde de mesajlarını açık ve net bir dille anlatan Yılmaz Neccar, "Bakın göreceksiniz neler oluyor. Merkezi hükümet ile uyum içinde çalışıyoruz. Biz her türlü desteği bu yönde veriyoruz. Biraz bekleyin göreceksiniz inşallah" diyerek ciddi askeri bir hareketliliğin olacağı mesajlarını verdi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yardım istiyoruz



Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat ziyareti öncesi Türkiye'ye de mesajlar vermeyi ihmal etmeyen Neccar, "Biz Türkiye'yi kendimize yakın hissediyoruz. Çünkü biz de, siz de Türksünüz. Bu açıdan tabii ki gerekli destekleri bekliyoruz. Sınırların kontrol altına alınması ve petrolün merkezi hükümete bağlanması yönünde yardım istiyoruz. Bu petrollerde bizim de payımız var, ama biz hiç bir şey görmüyoruz. Bu konuda Türkiye'nin bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinden tabii ki yardım isteriz. Biz sadece Türkiye'den değil herkesten yardım istiyoruz. Burada askeri bir mücadele veriyoruz çünkü" diyerek taleplerini dile getirdi.