Tutuklu IŞİD militanları Türkiye'ye mi verilecek ?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile 6 Ekim’de yaptığı telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray tarafından Türkiye’nin, Fırat’ın doğusundaki YPG hedeflerine yönelik operasyon yapacağı açıklanırken operasyon kapsamında terör örgütü YPG’nin elinde bulunan IŞİD’lilerin sorumluluğunun Türkiye’ye verileceği ortaya çıkmıştı. Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray açıklamasında “Bölgede yakalanmış olan IŞİD savaşçılarından da Türkiye sorumlu olacak” ifadeleri yer alırken, ABD Başkanı Trump dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada da konuyla ilgili “Türkiye, Avrupa’nın kabul etmediği tutuklu IŞİD savaşçılarını Türkiye devralmalı” dedi.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, ABD merkezli ‘şahin’ görüşleri savunan düşünce kuruluşu Savaş Çalışmaları Enstitüsü’nün (ISW) 4 Ekim’de yayımladığı rapor ve haritaya göre Suriye’de YPG kontrolündeki bölgelerde Rakka, Ayn İsa, Derik, Kamışlı, Malikiye, Kobani gibi bölgelerde IŞİD militanlarının tutulduğu kamplar bulunuyor. Bu kamplarda 10 binden fazla IŞİD saflarında savaşmış militan bulunduğu tahmin ediliyor. Kamplarda tutulan IŞİD’lilerin eşleri ve çocukları da göz önüne alındığında sayının çok daha yüksek olduğu belirtiliyor. Nusaybin’in yaklaşık 75 kilometre güneyinde ve Suriye’nin Irak sınırına yakın bir noktada bulunan El Hol kampında ise hem savaştan kaçmış siviller hem de IŞİD saflarında savaşmış militanlar ve yakınlarının aralarında bulunduğu 50’den fazla ülkeden yaklaşık 70 bin kişi bulunduğu tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tutuklu durumda bulunan IŞİD militanı sayısı olarak belirtilen 10 binin ‘abartılı’ olduğunu söylemişti.

IŞİD militanları ve ailelerinin bulunduğu en büyük kamplardan olan El Hol Kampı ise Türkiye’nin ‘güvenli bölge’ için hedeflediği 32 kilometrelik hattın çok ötesinde yer alıyor. Bu bölgedeki IŞİD militanlarının sorumluluğunun Türkiye’ye verilip verilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

PROF. DR. ŞEN: TÜRKİYE'DE YARGILANABİLİRLER

Avrupa ülkelerinin kendi vatandaşı IŞİD militanlarını almak istemediği bir ortamda IŞİD’lilerin uluslararası ceza hukuku açısından durumu da diğer bir soru işaretini oluşturuyor. Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan Ceza Hukuku uzmanı Prof. Dr. Ersan Şen, Suriye’de yakalanacak IŞİD militanlarının Türkiye’de yargılanmasının önünde bir engel olmadığını belirterek “Türkiye, IŞİD’i terör örgütü ilan ettiğine göre bu kişilerin tüm eylemleri Türkiye Cumhuriyeti’ne karşıdır. Örgüt kurmak, yönetmek, bilerek isteyerek yardım etmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzenine karşı işlenen suçlar gibi tüm suçlardan soruşturma açılabilir. Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu uygulanır. Türk mahkemeleri de Ceza Muhakemeleri Kanunu’na göre hareket eder. Yargıtay, bunların hangi mahkemede yargılanacaklarını belirler” dedi.

‘MAHKEME KURULMAMALI'

Yakalanan IŞİD militanlarının yabancı olmasının, Türkiye’de yargılanmalarına bir engel olmadığına dikkat çeken Şen, yargılama için başka bir ülkenin talebine gerek olmadığını kaydetti. Şen, IŞİD’lilerin Türkiye’ye getirilerek yargılanması gerektiğini vurgulayarak “Mahkeme, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında olmalı, müdahale edilen Suriye topraklarında bir mahkeme kurulmamalı. Suriye toprağında mahkeme kurarsanız onun yargı yetkisine müdahale olur” ifadelerini kullandı.