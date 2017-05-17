Müjde açıklandı: Bu yıl sonuna kadar zam yok !
Müjde açıklandı: Bu yıl sonuna kadar zam yok !
Trump'ın başkanlığı şimdi tehlikeye girdi
Trump'ın başkanlığı şimdi tehlikeye girdi
Araç sahiplerine çifte zam şoku !
Araç sahiplerine çifte zam şoku !
Zarrab'ın davasıyla ilgili sıcak gelişme
Zarrab'ın davasıyla ilgili sıcak gelişme
Dikkat ! Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Dikkat ! Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Trump'tan manidar görüşme! Erdoğan'ın ardından o ismi aradı
Trump'tan manidar görüşme! Erdoğan'ın ardından o ismi aradı
İstanbullular dikkat ! Bu yollar trafiğe kapatılacak !
İstanbullular dikkat ! Bu yollar trafiğe kapatılacak !
Usta isim Arif Sağ'dan kötü haber geldi
Usta isim Arif Sağ'dan kötü haber geldi
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 17 Mayıs 2017 09:31

Uçakla bildiri dağıttılar: Hareket eden araçlar vurulacak

Terör örgütü DEAŞ'ın bozguna uğradığı Musul'da savaş uçakları, sivillere bildiri dağıttı.

Uçakla bildiri dağıttılar: Hareket eden araçlar vurulacak
A+ A-

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da tam yedi ay önce başlayan büyük operasyonun sona ermesine belki de saatler kaldı. Etrafı tamamen sarılan terör örgütü bir zamanlar hepsini elinde tuttuğu kentin yüzde 98'ini kaybetmiş durumda. Terör örgütünün sıkıştığı 12 kilometrekarelik söz konusu bölge, Dicle Nehri kıyısından kuzeye yaklaşık altı kilometre uzunluğunda, iki kilometre genişliğinde bir alanı kapsıyor.

Son olarak Ureybi mahallesini de kaybeden IŞİD, elindeki yedi mahalleden ikisi olan Rufai ve Şifa'da direnmeye çalışıyor. Can derdine düşen teröristler, son 24 saat içerisinde onlarca bomba yüklü araç patlattı ancak bu ordu birliklerinin ilerlemesini engelleyemedi. Reuters haber ajansının servis ettiği bir fotoğrafta, bir evin avlusundaki bir grup gazetecinin hemen yanında bomba patlıyor. Gazeteciler, patlamadan korunmak için içeri doğru kaçıyor.

Reuters, 15 Mayıs akşamından bu yana IŞİD işgali altındaki Musul sokaklarında hareket eden motosikletler dahil tüm araçların vurulduğunu duyurdu. Savaş uçaklarının attığı bildirilerde, çatışmalardan kurtulmayı başaran sivillerden yaya olarak güvenli bölgeye kaçması isteniyor. Yerel medya da, jetlerin gün boyunca IŞİD hedeflerini bombardımana tuttuğunu aktarıyor.

savaş uçağı , musul , suriye , bildiri , ırak , ışid