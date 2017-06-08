Uçaktan bildiri dağıttılar: Fırat'ı geçeni vururuz

ABD’nin IŞİD'e karşı ana omurgasını terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile başlattığı Rakka operasyonu sürüyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, Rakka operasyonuna ilişkin dün bilgi verdi. IŞİD'in Rakka’da birkaç yüz mensubu bulunduğunu ifade eden Davis, örgütün idari kadrosunun şehirden ayrıldığını söyledi. Halkı ayrılmaları konusunda uyardıklarını ifade eden Davis, şunları söyledi:

"Rakkalıları, yapabiliyorlarsa şehri terk etmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Tabii bu oldukça zor. IŞİD halkı orada tutmak istiyor. IŞİD'in şehirden kaçmak isteyenleri infaz ettiğine yönelik haberler geliyor."

Siviller için koridor açılıp açılmadığına yönelik soruları cevapsız bırakan Davis, "Halka, şehri terk etmeleri konusunda havadan bildiri attık. Özellikle Fırat Nehri’ni geçmemeleri konusunda uyardık çünkü nehri geçmeye çalışanları vuruyoruz. IŞİD müsaade ederse şehirden çıkmalarına imkan var" dedi.

ABD öncülüğündeki koalisyon, Rakka’yı DSG yardımı ile kuzeydoğu ve batıdan sararken, şehrin güneyinde yer alan Fırat Nehri’nin üzerindeki köprüleri hava saldırıları ile vurarak IŞİD'in güneye inmesini engellemeye çalışıyor.

Saçı sakalı kesip kaçıyorlar

IŞİD'e karşı bazı bölgelerde üstünlük sağlayan DSG’liler ilginç görüntülerle karşılaşılıyor. Sınıra yakın bir hapishaneye giren DSG militanları burada Rakka’dan kaçan IŞİD'lilerin kesilmiş saç ve sakallarını gördü. Teröristlerin tanınmamak için saç ve sakallarını kestiği ve kıyafetlerini değiştirdiği ortaya çıktı.

Yabancı teröristler yüzme molasında!

YPG’Ye Avrupa’dan katılan yabancı savaşçılar da Rakka operasyonuna katıldı. Yabancı teröristlerin arasında en tanınanlarından biri olan İngiliz Macer Gifford dün bir fotoğraf paylaştı.

YPG’nin Rakka’dan çekilmeye başlayan IŞİD'den ele geçirdiği Tabka Barajı’nda çekildiği tahmin edilen fotoğraflarda Suriye’ye Avrupa’dan gelen yabancı teröristler görülüyor. YPG’li Macer Gifford fotoğrafı, "Rojava en iyi yüzme noktalarına sahiptir" notuyla paylaştı.

'Hedefimiz artık YPG'

Suriye’de TSK tarafından sonlandırılan Fırat Kalkanı harekatında TSK mensuplarının destek verdiği Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Türkmen askerler, Halep çevresinde IŞİD'li teröristlerin bölgeden tamamen arındırıldığını ilan etti. Türkmen savaşçılar, 'Şimdi hedef PKK’nın buradaki uzantısı olan YPG’nin elinden o toprakları almak' dedi. İki grup arasında özellikle Tel Rıfat bölgesinde yoğun çatışmalar yaşandığı belirtiliyor.