Uluslararası Havaalanı yakınındaki saldırı kamerada

Çevresinde ABD güçleri ve Irak ordusuna ait askeri tesislerin yer aldığı belirtilen Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınına roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yerel medyanın aktardığına göre, patlama seslerinin duyulmasının ardından sirenler aktif edildi.

Havaalanı çevresine en az 4 roketin düştüğünü belirten yerel kaynaklar, olayın yaşandığı sırada kime ait olduğu bilinmeyen bir savaş uçağının görüldüğünü kaydetti.

Ayrıca saldırı nedeniyle bir Air France seferi de dahil olmak üzere uluslararası uçuşların kentin kuzeydoğusuna yönlendirildiği kaydedildi.

Al Arabiya kanalı, saldırının ABD askerlerini hedef aldığını öne sürdü.

Yaşanan kayıplara ilişkin bir bilgi verilmezken havaalanının saldırıyı herhangi bir grup ya da ülke üstlenmedi.

Irak makamları, geçen hafta Anbar vilayetinin batısında bulunan ve ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Ayn'ul Esed Hava Üssü'ne 5 hava mermisinin düştüğünü bildirmişti.





