Uyuyan karısının üzerine kızgın yağ döktü

Fas’ın Meknes şehrinde yaşayan ve adının Zohra olduğu açıklanan bir kadın, eşinden sürekli olarak şiddet görüyordu. Aralık ayında olacaklardan habersiz şekilde yatağında uyuyan kadın, kocasının üzerine kızgın yağ dökmesiyle çığlıklar içinde uyandı.

Komşularının yardımıyla hastaneye kaldırılan Zohra’nın vücudunun büyük bölümü yandı. Görme ve konuşma yetisini kaybeden Zohra, vücudundaki yanıkları için de haftalarca tedavi gördü.

Temizlik işlerine giderek para kazanan Zohra için bir yardım kuruluşu tarafından bağış kampanyası başlatıldı. Tanınmaz hale gelen kadının hastane masraflarını karşılayamadığı belirtilirken, toplanacak paranın günlük 290 TL’yi bulan tedavi ihtiyaçları için de kullanılacağı vurgulandı.



Kampanyayı başlatan İngiliz vatandaşı Anisa Rasul, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Fas’ta 3 yıl boyunca yaşadığım dönemde Zohra benim evimde çalışırdı. Çocuklarım ve ben onu çok severdik, ailemizden biri gibiydi. Şu ana dek üç ameliyat geçirdi. Fas’ta sağlık hızmetleri çok pahalı ve onun bizim yardımlarımıza ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Öte yandan olaydan kısa süre sonra yakalanan kadının kocasının tutuklanarak cezaevine gönderildiği, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.