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  4. 18 Haziran 2017 16:48

''Üzerimizde denenmedik silah kalmadı''

Suriye'de savaşan Türkmen komutan Hamo, son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

''Üzerimizde denenmedik silah kalmadı''
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Suriye'de savaşan Türkmen komutan Hamo bölgedeki son durumla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Hamo, "Her gün üzerimize bombalar da yağsa, yerin altına da girsek, kanımızın son  damlasına kadar ata yadigarı köylerimizi koruyacağız. Şimdi Esed'in de  katkısıyla ülkeyi birkaç noktada terör örgütleri aracılığıyla parçalamak  istiyorlar. Suriye'de hiçbir ırk, din, mezhep birbirine düşman değil" dedi.

Suriye'nin Türkmendağı bölgesindeki  Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) saha komutanlarından Hüsam Hamo, "Her gün üzerimize  bombalar da yağsa, yerin altına da girsek, kanımızın son damlasına kadar ata  yadigarı köylerimizi koruyacağız."dedi.

Türkmen komutan Hamo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed  güçlerinin köylerine yönelik saldırılarını ramazan ayında da durdurmadığını  söyledi.

Saldırıların özellikle iftar saati başladığına dikkati çeken Hamo, bu  saldırılarda Türkmendağı ile Cebel Ekrad'da ölenler ve yaralananlar olduğunu  belirtti.

Hamo, kendilerinin de bu saldırılara zaman zaman karşılık verdiğini ve  çatışmalar yaşandığını anlatarak, "6 yıldır Türkmen köylerine, hava, kara ve  denizden bombalar yağıyor. Üzerimizde denenmedik silah kalmadı. Esed güçleri ve  destekçileri köylerimizi almak için saldırmaya devam ediyor ancak şunu bilmeliler  ki her gün üzerimize bombalar da yağsa, yerin altına da girsek, kanımızın son  damlasına kadar ata yadigarı köylerimizi koruyacağız." diye konuştu.

"SURİYE PARÇALANMAK İSTENİYOR"

Suriye'de PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin ülke üzerinde oynanan  kirli oyunlara hizmet ettiğini vurgulayan Hamo, ülkeyi büyük devletlerin  çıkarları doğrultusunda bölmek için her türlü oyunun sürdüğünü dile getirdi.

Ülkenin tek bir karşının bölünmesine karşı olduklarını aktaran Hamo,  şunları kaydetti:

"Şimdi Esed'in de katkısıyla ülkeyi birkaç noktada terör örgütleri  aracılığıyla parçalamak istiyorlar. Suriye'de hiçbir ırk, din, mezhep birbirine  düşman değil. İsteğimiz, Beşşar Esed ve rejiminin gitmesidir. Parçalanacak yerler  arasında Türkmendağı da var. Bizler savaşın ilk gününden beri vatanın bölünmesine  karşıyız. İnşallah Suriye halkı bu kirli oyunlara meydan vermeyecek. Biz de tek  parça kalmak için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Suriye'de muhalefet şu an  savaşı sadece Esed ve destekçisi ülkelere karşı vermiyor, PYD ve DEAŞ'e karşı da  mücadele veriyor. "

Türkmen komutan Hamo, uluslararası örgütler ve büyük ülkelerin  muhalefete 7 yıldır gerekli desteği vermediğini, tüm olumsuzluklara rağmen namus  bildikleri vatanlarını korumaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AA

silah , saldırı , komutan , esad , türkmen