Vatandaşlarını kovup, teröristlere vatandaşlık verecek

Suriye’de Esed rejimi tarafından kabul edilen yeni yasa kapsamında Suriyeliler vatandaşlıktan çıkarılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Vatandaşlık haklarının kazanılması için tüm Suriyelilere en geç 2018 yılı sonuna kadar yeni kimlikleri alma zorunluluğu getirildi.

DEMOGRAFİK SAVAŞ

Suriye Geçici Hükümet Başbakan Yardımcısı Vecih Cuma yeni yasa ile 10,5 milyon Suriyelinin vatandaşlık haklarını kaybedeceğini belirtti. Kabul edilen yasayı Yeni Şafak’a değerlendiren Vecih Cuma, “Türkiye, Ürdün ve Lübnan başta olmak üzere 10,5 milyon Suriyeli ülke dışında yaşamaya mahkum edildi. Buna ek olarak 4,5 milyon kişi de muhalif bölgelerde yaşıyor. Rejim tarafından çıkarılan yasada Büyükelçilikler ve konsolosluklar kimlik verme hakkından mahrum kılındı. Sadece rejime ait bölgelerde kimlik dağıtımı yapılacak. Bu demektir ki yeni demografi bu yasa ile şekillenecek” dedi.

TERÖRİSTLERE VATANDAŞLIK

Başta Zebedani, Madaya, Waar, Vadi Barada, Daraya gibi bir çok belde Iran destekli Şii lejyonerlere tahsis edildi. Suriyeli milyonlar vatandaşlıktan çıkarılırken ithal militanlara vatandaşlık verilecek. Benzer uygulama, PYD için Irak, Türkiye ve Avrupa’dan gelen terör mensupları içinde geçerli olacak. Dün kabul edilen yasa çerçevesinde yabancı temsilciliklerden pasaport verilme uygulaması da durduruldu.

