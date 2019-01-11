Ve resmen açıklandı: Suriye'den çekilme süreci başladı

Suriye'deki DAEŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü albay Sean Ryan, Suriye'den gönüllü olarak çekilme sürecinin başladığını söyledi.

Ryan, "Operasyonun güvenliği nedeniyle çekilme takvimi, yeri ve askerlerin hareketliliğiyle ilgili bilgi paylaşımı yapılmayacak" dedi.

RUSYA: ABD, SURİYE'DE KALMAK İSTİYOR

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından da ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili açıklama geldi.

Moskova yönetimi, ABD'nin çekileceğini duyurmasına rağmen Suriye'de kalmayı istediğini iddia etti.